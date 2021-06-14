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01:10 14 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Джокович победил в финале «Ролан Гаррос»

Сербский теннисист Новак Джокович победил грека Стефаноса Циципаса в финале Ролан Гаррос и во второй раз в карьере стал победителем турнира.

Главный поединок турнира получился очень упорным и продлился пять сетов.

Циципас выиграл первые две партии, однако затем титулованному сербу удалось переломить ход поединка. Три следующие сета он выиграл более чем уверенно.

Матч длился 4 часа и 12 минут.

Для Джоковича это 19-я победа на турнирах серии «Большого шлема».

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Тэги: теннис, Новак Джокович, Roland Garros
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