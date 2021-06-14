Байден знает, чего ждать от Путина
Первые переговоры лидеров США и России пройдут в поиске точек соприкосновения, и американский президент к ним полностью готов.
Президент США Джо Байден точно знает чего ожидать от российского лидера Владимира Путина на предстоящей встрече в Женеве. Об этом 13 июня заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в самолете по пути из Британии в Бельгию.
Как известно, после саммита G7 в британском Корнуолле Байден прибыл в Брюссель, где 14 июня состоится саммит НАТО. А 16 июня в Женеве он встретится с Путиным.
«Он (Байден) знает точно, чего ожидать. Он считает, что это не встреча о доверии, это не встреча о дружбе – это встреча, посвященная выяснению того, где мы можем найти точки соприкосновения, а также прямому и откровенному обсуждению вопросов, вызывающих у нас озабоченность», – подчеркнула Псаки.
На просьбу прокомментировать слова первой леди США Джилл Байден о том, что ее супруг «чересчур готов» ко встрече с Путиным она уточнила, что американский лидер работал с ним раньше и имеет многолетний опыт в политике.
«Он готовился к этому моменту 50 лет», – отметила пресс-секретарь Белого дома.
Новости по теме
Президент США считает, что Россия имеет «свои дилеммы», такие, как экономика, COVID-19, а также Сирия и Ливия.
Встреча Байдена и Путина состоится в Женеве 16 июня. Лидер США намерен, в частности, говорить об агрессии в Украине.
Россия и США пока не сотрудничают в сфере кибербезопасности, президенты стран намерены обсудить этот вопрос.