Байден знает, чего ждать от Путина

Первые переговоры лидеров США и России пройдут в поиске точек соприкосновения, и американский президент к ним полностью готов.

Президент США Джо Байден точно знает чего ожидать от российского лидера Владимира Путина на предстоящей встрече в Женеве. Об этом 13 июня заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в самолете по пути из Британии в Бельгию.

Как известно, после саммита G7 в британском Корнуолле Байден прибыл в Брюссель, где 14 июня состоится саммит НАТО. А 16 июня в Женеве он встретится с Путиным.

«Он (Байден) знает точно, чего ожидать. Он считает, что это не встреча о доверии, это не встреча о дружбе – это встреча, посвященная выяснению того, где мы можем найти точки соприкосновения, а также прямому и откровенному обсуждению вопросов, вызывающих у нас озабоченность», – подчеркнула Псаки.

На просьбу прокомментировать слова первой леди США Джилл Байден о том, что ее супруг «чересчур готов» ко встрече с Путиным она уточнила, что американский лидер работал с ним раньше и имеет многолетний опыт в политике.

«Он готовился к этому моменту 50 лет», – отметила пресс-секретарь Белого дома.

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