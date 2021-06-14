В ДТП в Одессе авто разорвало на части

Водитель автомобиля BMW не справился с управлением и совершил наезд на столб. Погибли два человека.

В Одессе сегодня, 14 июня, автомобиль BMW на скорости врезался столб, авто разорвало на части, погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Одесской области.

«По предварительной информации, сегодня, около 05:00 часов, водитель автомобиля BMW, двигаясь по улице Среднефонтанской со стороны железнодорожного вокзала, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на столб. В результате происшествия водитель и пассажир погибли на месте», – говорится в сообщении.

Также, очевидец опубликовал видео момента ДТП. На кадрах видно, как автомобиль на скорости врезается в столб.

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