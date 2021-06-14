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17:00 14 Июня 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

В МИД назвали условия для запуска СП -2

Честной компенсацией угроз для безопасности и экономики Украины от запуска газопровода будет деоккупация и гарантия энергобезопасности.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что компенсацией запуска Северного потока-2 для Украины должны быть деоккупация ее территорий и энергобезопасность. Об этом глава МИД написал в понедельник, 14 июня в Twitter.

Кулеба подчеркнул, что Украина выступает против Северного потока-2. По его словам, газопровод несет угрозу безопасности Украины, а не только экономике.

«Мы против Северного потока-2. Условием его запуска должна быть деоккупация украинских территорий и энергобезопасность Украины. Это будет честная компенсация угроз», – заявил Кулеба.

Глава МИД отметил, что такую ​​позицию он высказал на переговорах на прошлой неделе в Берлине.

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Тэги: мид, СП-2
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