В МИД назвали условия для запуска СП -2
Честной компенсацией угроз для безопасности и экономики Украины от запуска газопровода будет деоккупация и гарантия энергобезопасности.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что компенсацией запуска Северного потока-2 для Украины должны быть деоккупация ее территорий и энергобезопасность. Об этом глава МИД написал в понедельник, 14 июня в Twitter.
Кулеба подчеркнул, что Украина выступает против Северного потока-2. По его словам, газопровод несет угрозу безопасности Украины, а не только экономике.
«Мы против Северного потока-2. Условием его запуска должна быть деоккупация украинских территорий и энергобезопасность Украины. Это будет честная компенсация угроз», – заявил Кулеба.
Глава МИД отметил, что такую позицию он высказал на переговорах на прошлой неделе в Берлине.
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