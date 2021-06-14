Военные корабли НАТО зашли в Черное море

Один из кораблей с управляемым ракетным оружием принадлежит Великобритании, второй – Нидерландам

Два боевых корабля НАТО с управляемыми ракетами вошли в понедельник, 14 июня, в Черное море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

Отмечается, что за ними кораблями НАТО следят силы Черноморского флота России.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями эсминца УРО (управляемое ракетное оружие) Дефендер ВМС Великобритании и фрегата УРО Эвертон ВМС Нидерландов», – сказали в Центре.

Оба корабля зашли в акваторию Черного моря 14 июня.

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