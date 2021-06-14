Александр Фильчаков: коррупционная лестница, откаты и вымогательства, которыми прославился прокурор

Александр Васильевич Фильчаков — долгое время это имя оставалось вне политических и коррупционных скандалов, но жажда наживы и стремление к «лучшей» жизни за счет бюджета и откатов сделали свое дело.

Как только в 2010 году по приказу Генерального Прокурора мужчина был назначен на пост прокурора Дергачевского района Харьковской области, его имя практически сразу начало появляться в резонансных криминальных делах и журналистских расследованиях. И таких дел скопилось немало.

Успешная коррупционная карьера Фильчакова

Александр Фильчаков начал весьма активно скапливать незаконный капитал еще во времена Януковича. Уже тогда он работал в прокуратуре и вместе с подельниками, используя служебное положение, начал заниматься вымогательством у бизнесменов. Свои «законные» откаты он требовал за помощь в ведении бизнеса, если же оплата услуг вовремя не проходила, у людей начинались крупные проблемы, и дела становилось вести практически невозможно.

Такая «откатная» практика со временем стала хорошо налаженным финансовым потоком, который не смогла изменить даже Революція Гідності. Мало того, прокуроры, которых журналисты в своих расследованиях связывают с вымогательством и незаконной деятельностью не только не были с позором уволены, они получили повышения!

Какое-то время Александр Фильчаков оставался в тени, о нем начали говорить больше после 2010 года, когда он достаточно неожиданно получил пост прокурора Дергачевского района Харьковской области. По всей видимости, он успешно справлялся со всеми возложенными на него «обязательствами» и спустя 4 года уже получил новое назначение, став прокурором Киевского района города Харькова.

В 2017 году карьера Фильчакова продолжила набирать обороты, по приказу Генпрокурора он получил назначение на пост руководителя Харьковской местной прокуратуры №2 по Харьковской области. Такое назначение не стало удовлетворительным для всех. Второй претендент — Щербань Александр Михайлович подал в суд, желая отменить назначение. Это все, конечно, осталось без внимания.

Журналисты с 2011 года не оставляли Фильчакова без внимания, но пока все украинцы смотрели их расследования о коррупции по ТВ, чиновник поднимался все выше. Ситуация не изменилась даже после того, как был обнародован факт вымогательства у предпринимателей суммы в 150 тыс. грн. для прокурорского фонда «Правопорядок». Такой цинизм и вовсе поражает, вот оказывается, как добывают деньги на благо родной прокуратуры.

Но самое интересное, что Фонд даже после всех скандалов и расследований никто и не думал закрывать, его по сей день возглавляет Юрий Шрамко. Мало того, руководитель помог «благодетелю» Фильчакову за счет фонда приобрести автомобиль Skoda Octavia A5 «всего» за 178 тыс. грн, по всей видимости — это была жизненно необходимая покупка. После покупки машина перешла даже не в частное владение прокурора, а к его отцу, ну это же совсем другое дело — семье нужно помогать.

Покупку авто полностью оплатил предприниматель Скрипка. По имеющейся информации он сначала дал на машину 150 тысяч, но через некоторое время прокурору показалось такого «добровольного» взноса мало. У мужчины «попросили» еще 200 тысяч. Вот это и стало последней каплей. Он решил обратиться к журналистам и рассказать всю изнанку «благотворительности». Что же снова получилось в итоге? Предприниматель месяц провел в СИЗО, а не прокурор. Даже такая правда не смогла удержать восхождение Фильчакова на следующие ступени власти, где его аппетиты только разрастались.

Что связывает Фильчакова с Пшонкой и Слюсаревым

Глядя на то, как стремительно прокурор строил карьеру и как его обходили стороной любые обвинения от журналистов и правоохранителей, многие задаются вопросом: «Кому это надо?». Вот здесь и выходит наружу многолетняя связь прокурора с Пшонкой Артемом Викторовичем и Слюсаревым Вадимом Алексеевичем.

Фильчакова продвигали только для одной цели — он должен был надежно прикрывать все контрабандные потоки, которые буквально лились через пропускной пункт «Гоптовка» в Харьковской области и приносили всем членам «договора» весьма приятный доход в копилку. В Дергачевскую прокуратуру Фильчаков пришел в 2002 году и тогда уже подавал хорошие виды для «карьерного роста». Пшонка и Слюсарев включили все связи и их кандидат начал активно идти по карьерной лестнице. С 2009 по 2014 Фильчаков не только был во главе прокуратуры Дергачевского района, но и прекрасно выстроил крышу для контрабанды, чего от него и ждали.

Занимая пролоббированную должность, Фильчаков стал активнее «светиться» в коррупционных скандалах, которые были все громче.

В 2011 году прокурора обвинили в вымогательстве. Он активно «крышевал» предпринимателей и не хотел признавать, что 90-е давно закончились. Ко не платил деньги — тот терял бизнес. Конечно, «членские взносы» шли на благотворительность, пополняя фонд «Правопорядок». Оттуда деньги отдельно обналичивались, и Фильчаков их получал уже в иностранной, такой желанной валюте.

В 2013 году имя прокурора снова появилось в уголовном деле. Теперь ему инкриминировали нецелевое использование средств из бюджета Дергачевского района. Но что же сделал прокурор? Он «слегка» прикарманил деньги на ремонт школ. Предполагаемый ущерб составил порядка 400 тыс. дол., а вот неофициальный ущерб был больше 4,5 млн. грн. Чтобы провернуть махинацию Фильчаков получил откат в размере 100 тыс. долл.

Органы следствия начали интересоваться и тем, как в погранзоне была приватизирована Слюсаревым В. А. гостиница. Ее же предприниматель быстро сдал в аренду погранпосту. В этом уголовном деле фигурировал и тот факт, что Слюсарев начал отчуждение земельного участка, расположенного на погранзаставе «Гоптовка». Фильчаков такого произвола правосудия терпеть не стал и помог закрыть все уголовные дела.

Слюсареву понравилась такая активность подопечного, поэтому при его прямом содействии Фильчаков уже в 2019 году после приказа Руслана Рябошапки занимает кресло прокурора Харьковской области.

Новые направления в «работе» Фильчакова

В 2020-2021 г.г. контрабанда уже не так впечатляла Фильчакова и его активную команду, нужно было искать дополнительные источники «дохода», и идеи пришли.

Начать незаконное обогащение компания решила с «крышевания» предпринимателей в Харьковской области. Чтобы курировать этот процесс и не давать никому спуска, на «должность» был поставлен Кравченко Андрей Григорьевич. Под свое «крыло» он взял «Бисквит-Шоколад», ООО «Салтовский мясокомбинат» и другие предприятия. Все «финансовые благодарности» передавали прямо Фильчакову или же отправляли на «благотворительность» в известные фонды «Правопорядок», «Благо».

На крышевании решили не останавливаться, тем более что в области есть чем заняться. Отдельная и очень прибыльная статья доходов — незаконная вырубка леса. Следить за этим направлением «поставили» Анушкевича Владимира Игоревича. Чуть ранее он был заместителем Фильчакова еще в прокуратуре Киевского района Харькова. Новый смотрящий держит под контролем черную вырубку в Чугуевском, Богодуховском, Харьковском районе.

Поскольку область большая и леса хватит всем, за черной рубкой в Волчанском районе присматривает еще один компаньон — Пиев Станислав Сергеевич, прокурор Дергачевского района. По интересному стечению обстоятельств его отец возглавляет лесхоз района.

Не лесом единым, решил Фильчаков и решил получать прибыль еще и с незаконной добычи песка. Это направление он оставил под присмотром Анушкевича — он и за вырубкой леса присмотрит, и песок из виду не упустит. Сбыт песка происходит через «товарищеские» предприятия ООО «Вудсток», ООО «Момот-бетон» и другие.

Наладил контакт Фильчаков и с Управлением нацполиции Харькова. Муратов Станислав Семенович ежемесячно получает хорошие откаты от всей незаконной деятельности города. Ему платят проститутки, подпольные казино, продавцы наркотиков.

В Харьковском региональном управлении ГФС тоже не все так чисто. Его начальник — Ефремов Артем Александрович получает хороший «доход» от незаконных налоговых схем, обналичек и других «проектов». Его мать является депутатом 8 созыва от «Народного фронта», она же в недалеком прошлом была советником Авакова.

Чтобы легализовать схемы, нужны новые фирмы. Их оформлением занимается Даниляк Юрий Владимирович. Он кум Фильчакова и хороший знакомый еще одного помощника Авакова — Котвицкого Игоря Александровича. В этой схеме Фильчаков получает свой хороший процент, не обращая внимания на все махинации.

От выгодного сотрудничества с Фильчаковым не отказался и Директор департамента АПК Харьковской обладминистрации Прокопченко Сергей Валерьевич. Именно он инициировал проверку в Институте растениеводства им. Юрьева, Харьковском аграрном университете.

Конечно, у проверяемых нашли просто массу нарушений. Что же делать. Закрыть на это глаза помогут взносы. Институты должны платить по 500 долларов за каждый гектар использованной земли. Это «арендная плата» в год. Если округлить сумму такого сбора, она превысит 500-600 тыс. долларов. Таким же образом проверялись и фермерские хозяйства. Ну не могут же они работать без нарушений. Полученную прибыль Прокопченко делил с Фильчаковым 50 на 50.

Что делает прокурор, когда компромата слишком много

Фильчаков с подельниками так увлеклись махинациями, коррупционными схемами и так обнаглели, что очень скоро скрывать «концы в воду» стало просто невозможно. Провокационные публикации начали появляться везде, и Фильчаков решил, что пора бы «подчистить» выдачи Гугла. Как только пользователь находит занимательную ссылку с разоблачением прокурорской деятельности, на открываемой странице выходит ошибка. Но почитать занимательные сведения все еще можно, заглянув в кэш Google.

Чтобы уменьшить свои доходы и не вызывать такое раздражение у обманутых граждан, прокурор быстро переписал часть имущества на родственников. Теперь у его матери — Фильчаковой Галины Михайловны есть ФЛП, она занимается сдачей недвижимости. Конечно, этого для нее мало, женщина владеет внушительным количеством земли, недвижимости.

У отца есть прекрасный BMV X5, Обслуживающий Гаражный Кооператив «Геркулес».

Жена от таких щедрых даров тоже не осталась в стороне, согласно поданной декларации она владеет квартирами, земельными участками, домами, автомобилями. В копилке есть и другие источники дохода, а еще супруге досталась должность в прокуратуре по наследству от мужа. Что еще очень интересно, жена Фильчакова ездит на BMW X5, который по документам принадлежит ее матери, Шумилиной Елене Викторовне. Сама теща воспользоваться машиной не может, живет она в ЛНР, где в ее собственности находится несколько объектов жилой недвижимости.

Также женщина владеет недвижимостью в оккупированном Крыму, есть у нее владения и в Харьковской области.

Как же Фильчаков проведывает любимую тещу? Возможно, у него тоже есть паспорт сепаратиста. Этот тот еще вопрос. Особенно учитывая то, что вся семья Фильчаковых регулярно ездит на неподконтрольную Украине территорию ЛДНР.

Теща успела, правда, еще и открыть свое дело в Харьковской области. Она основательница компании КАТОЛЮКС и занимается она лесничеством и другой деятельность в лесном хозяйстве. Вот здесь снова всплывает схема «черной вырубки».

Прокурорская карьера — выгодное дело для всей семьи. Родители Фильчакова — офтальмологи, зарабатывающие в год не больше 10 тысяч долларов. Но при этом, они владеют недвижимостью на сотни тысяч долларов, не считая элитных автомобилей и гаражей.

Получается, что Фильчаков не только обогащается за счет бюджета и простых граждан, но и щедро помогает своим подельникам, не забывая делиться с покровителями. Возникает только один вопрос — куда смотрит прокуратура, если этот «деятель» до сих пор на государственной службе. По всей видимости — прокуратура смотрит в другую сторону, за что получает вознаграждения от Фильчакова.

Ещё интереснее, почему происходящее в родном городе упорно игнорирует Ирина Венедиктова. Генпрокурор будто не замечает, что прокуратура Харькова погрязла в кумовстве, коррупции и рейдерстве. А может все дело в том, что прокурорская деятельность в Украине уже превратилась в коммерческую?