НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Наука и Техника
19:49 14 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Генетики научили кишечную палочку превращать пластик в ванилин

Ванилин, бывший до встречи с бактерией пластиковой бутылкой, пригоден для употребления в пищу.

Ученые из Эдинбургского университета модифицировали в лаборатории кишечную палочку. Полученная бактерия превращает пластиковые отходы в ванилин. Она вырабатывает ферменты, которые преобразуют в ароматное вещество терефталевую кислоту — именно в результате ее поликонденсации получается термопластик ПЭТ, пишет Phys.org.

Исследователи утверждают, что ванилин, бывший до встречи с бактерией пластиковой бутылкой, пригоден для употребления в пищу. Также вещество можно использовать в производстве косметики.

По данным ученых, спрос на ванилин к 2025 году превысит 59 тысяч тонн, выручка составит 734 миллиона долларов. Авторы работы считают, что использование генетически модифицированной палочки может помочь эффективно управлять ресурсами.

Источник:
Код блока:
Loading...

Новости по теме

Военные корабли НАТО зашли в Черное море

Один из кораблей с управляемым ракетным оружием принадлежит Великобритании, второй – Нидерландам

В МИД назвали условия для запуска СП -2

Честной компенсацией угроз для безопасности и экономики Украины от запуска газопровода будет деоккупация и гарантия энергобезопасности.

В Раде насчитали «трех-четырех» потенциальных олигархов

Дело не в фамилиях, утверждают в партии и добавляют, что дело в подходе, который вводит новый закон об олигархах.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты