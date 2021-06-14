Генетики научили кишечную палочку превращать пластик в ванилин

Ванилин, бывший до встречи с бактерией пластиковой бутылкой, пригоден для употребления в пищу.

Ученые из Эдинбургского университета модифицировали в лаборатории кишечную палочку. Полученная бактерия превращает пластиковые отходы в ванилин. Она вырабатывает ферменты, которые преобразуют в ароматное вещество терефталевую кислоту — именно в результате ее поликонденсации получается термопластик ПЭТ, пишет Phys.org.

Исследователи утверждают, что ванилин, бывший до встречи с бактерией пластиковой бутылкой, пригоден для употребления в пищу. Также вещество можно использовать в производстве косметики.

По данным ученых, спрос на ванилин к 2025 году превысит 59 тысяч тонн, выручка составит 734 миллиона долларов. Авторы работы считают, что использование генетически модифицированной палочки может помочь эффективно управлять ресурсами.