Генетики научили кишечную палочку превращать пластик в ванилин
Ванилин, бывший до встречи с бактерией пластиковой бутылкой, пригоден для употребления в пищу.
Ученые из Эдинбургского университета модифицировали в лаборатории кишечную палочку. Полученная бактерия превращает пластиковые отходы в ванилин. Она вырабатывает ферменты, которые преобразуют в ароматное вещество терефталевую кислоту — именно в результате ее поликонденсации получается термопластик ПЭТ, пишет Phys.org.
Исследователи утверждают, что ванилин, бывший до встречи с бактерией пластиковой бутылкой, пригоден для употребления в пищу. Также вещество можно использовать в производстве косметики.
По данным ученых, спрос на ванилин к 2025 году превысит 59 тысяч тонн, выручка составит 734 миллиона долларов. Авторы работы считают, что использование генетически модифицированной палочки может помочь эффективно управлять ресурсами.
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