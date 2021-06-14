Путин не понимает смысл существования НАТО

В день саммита НАТО американское издание выпустило вторую часть интервью с российским президентом.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому изданию NBC назвал НАТО рудиментом холодной войны.

«Что касается НАТО, я уже много раз говорил: это рудимент холодной войны. НАТО родилась в эпоху холодной войны, но зачем она существует на сегодняшний день, не очень понятно. Был момент, когда говорили о том, что она трансформируется, эта организация, теперь уже как-то об этом подзабыли», – сказал Путин.

По его словам, Россия исходит из того, что НАТО – это военная организация и союзники США.

Президент РФ отметил, что сейчас отношения с США деградировали до самой низкой планки.

Также Путин заявил, что оборонная достаточность России находится на очень высоком уровне.

Он подчеркнул, что развитие Китая очевидно, однако Россию это не настораживает.

«Это не настораживает в том числе и потому, что мы считаем, что наша оборонная достаточность, так мы об этом говорим, находится на очень высоком уровне, в том числе и поэтому. Но самое главное ‒ это характер и уровень отношений с Китаем», – отметил президент.

При этом Путин заявил, что Россия выступает категорически против милитаризации космического пространства. «Мы считаем, что космос должен быть свободен от любых видов оружия, размещенного на околоземном пространстве», сказал он.

Он добавил, что Россия с удовольствием сотрудничала с США в космической сфере многие годы и готова продолжать эту работу.

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