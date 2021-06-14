Путин обвинил Украину в подтягивании техники на Донбасс

На южных границах России проходят учения Defender Europe, в которых участвуют 40 тысяч военных и 15 тысяч единиц техники, добавил Путин.

Президент РФ Владимир Путин обвинил Украину в стягивании военных и техники на Донбасс. Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC в понедельник, 14 июня.

«Сама Украина постоянно подтаскивала да, по-моему, и сейчас продолжает еще – и личный состав, и военную технику в район конфликта на юго-востоке Украины, к Донбассу», – заявил Путин.

По его словам, на данный момент проходят учения, из-за чего часть американских военных перебросили к южной границе РФ.

«А вот что происходит сейчас: сейчас на наших южных границах происходят учения Defender Europe. 40 тысяч личного состава, 15 тысяч единиц военной техники, часть из них переброшена с американского континента прямо к нашим границам. Мы перебросили свою технику к американским границам? Нет. А что вы волнуетесь?», – добавил Путин.

Также Путин уверен, что без него в РФ «ничего не рухнет». Российский президент не ожидает резких изменений в стране после своего ухода с поста и обещает поддержать своего преемника, если он будет «предан стране».

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