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Главная » Украина » Экономика
13:30 15 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Нацбанк констатирует усиление гривны

На национальную денежную единицу в первую очередь влияет нынешний рост цен на сырьевых рынках.

Существенное укрепление курса гривны к доллару происходит благодаря четырем главным факторам. Об этом в понедельник, 14 июня, в эфире телеканале Украина 24 сказал заместитель председателя Совета Нацбанка Украины Василий Фурман.

«Это в первую очередь рост цен на сырьевых рынках с одной стороны, хотя с другой стороны надо говорить о том, что у нас увеличивается импортная составляющая… Второй фактор, почему гривна усиливается – это продажа украинцами доллара. Суммарно с начала года было продано более чем на миллиард долларов. Третий фактор – это нерезиденты, спрос на внутренние облигации государственного займа… Есть еще четвертый фактор – ситуативный», – сказал Фурман.

Он напомнил что в начале мая гривна значительно усиливалась, потому что платили предприятия платили налоги. Также экспортеры продавали доллар, а также закончился период выплаты дивидендов украинскими компаниями, владельцами которых являются зарубежные материнские компании.

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Тэги: Нацбанк, гривна, курс гривны
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