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Главная » Мир » Спорт
03:30 15 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В матче Нидерланды – Украина был установлен рекорд чемпионатов Европы

Матч стал первым в истории чемпионатов Европы, в котором во втором тайме было забито пять мячей при нулевом счете до перерыва.

Матч между Нидерландами и Украиной (3:2) стал первым в истории чемпионатов Европы, в котором во втором тайме было забито пять мячей при нулевом счете до перерыва.

В следующем матче команда Андрея Шевченко 17 июня встретится с Северной Македонией в Бухаресте.

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Тэги: футбол, рекорд, Евро-2020
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