В матче Нидерланды – Украина был установлен рекорд чемпионатов Европы
Матч стал первым в истории чемпионатов Европы, в котором во втором тайме было забито пять мячей при нулевом счете до перерыва.
Матч между Нидерландами и Украиной (3:2) стал первым в истории чемпионатов Европы, в котором во втором тайме было забито пять мячей при нулевом счете до перерыва.
В следующем матче команда Андрея Шевченко 17 июня встретится с Северной Македонией в Бухаресте.
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