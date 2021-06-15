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06:55 15 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В США в супермаркете покупатель выстрелил в кассира после спора из-за маски

В продуктовом магазине Big Bear в американском городке Декейтер (штат Джорджия) произошла стрельба: кассир была убита, а еще три человека получили ранения.

Перестрелке предшествовал спор из-за ношения масок в супермаркете между кассиром и клиентом.

По данным Бюро расследований Джорджии, клиентом был Виктор Ли Такер-младший, 30 лет, из Пальметто, штат Джорджия.

Предварительная информация указывает на то, что Такер поссорился с кассиром и покинул магазин, не сделав покупки, но сразу же вернулся внутрь.

Такер пошел прямо к кассе, вытащил пистолет и выстрелил в кассира.

Охранник магазина вступил в перестрелку с подозреваемым, и оба были ранены. Еще одного кассира задела пуля.

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Тэги: США, убийство, супермаркет
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