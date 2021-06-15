В Индии умер глава самой большой семьи в мире
Зиона Чана страдал диабетом и гипертонией. Вечером в воскресенье больного доставили из дома в клинику, где врачи констатировали смерть.
76-летний индиец умер 13 июня, оставив после себя, по некоторым сведениям, 38 жен, 89 детей и 36 внуков.
Его семья считалась самой многочисленной в мире, хотя данные о ее точной численности, по разным сообщениям, немного разнятся.
Чана был духовным лидером близкой к мормонству религиозной секты Чана Пол, практикующей полигамию.
Все члены секты Чана Пол, которых насчитывается около двух тысяч, живут в деревне Бактавнг Тлангнуам в 55 км от города Аиджал, столицы штата Мизорам на северо-востоке Индии.
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