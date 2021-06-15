Американские ученые изобрели самовосстанавливающийся бетон

Он в четыре раза долговечнее обычного

Ученые из Вустерского политехнического института изобрели самовосстанавливающийся бетон. Они перед смешиванием добавили к порошку фермент эритроцитов под названием карбоангидраза (СА).

Когда в самовосстанавливающемся материале образуется небольшая трещина, содержащийся в нем фермент соединяется с атмосферным углекислым газом, получаются кристаллы карбоната кальция. Они автоматически заполняют пустоты. Их структура, прочность и другие свойства не отличаются от бетона.

Запатентованная технология позволяет заполнить трещину миллиметрового размера за 24 часа.

«Бетон — самый широко используемый искусственный строительный материал в мире. Он есть везде: от мостов до тротуаров. Но бетон хрупкий, он может растрескаться под воздействием воды, скачков температуры, напряжения, дорожной соли, дефектов конструкции и других факторов.

Если крошечные трещины будут автоматически устранены при самом появлении, они не станут серьезной проблемой, требующей ремонта или замены конструкции. Звучит фантастически, но это реальное решение серьезной проблемы строительной отрасли». Нима Рахбар, доцент кафедры гражданского строительства, ведущий автор исследования.

Самовосстанавливающийся бетон в четыре раза долговечнее обычного. То есть срок службы может быть продлен с 20 лет, например, до 80.

В перспективе самовосстанавливающийся бетон поможет снизить выбросы CO₂. По данным аналитического центра Chatham House, ежегодно производится более 4 миллиардов тонн цемента. Процесс ответственен за 8% мировых выбросов углекислого газа.

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