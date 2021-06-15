Украина улучшила позиции в рейтинге устойчивого развития ООН

Впервые с 2015 года средний глобальный показатель индекса оказался ниже показателя предыдущего года.

Украина поднялась на девять позиций и заняла 36 место среди 165 стран в ежегодном рейтинге устойчивого развития, публикуемого ООН и Фондом Bertelsmann. Данные рейтинга опубликованы на сайте организации во вторник, 15 июня.

Прогресс Украины зафиксирован в достижении десяти из 17 целей, определяющих устойчивое развитие страны в экономической, социальной и экологической сферах. Ни в одной из базовых целей Украина не ухудшила свои позиции. Наибольший прогресс зафиксирован в достижении цели ликвидации нищеты.

В рейтинге Украина опередила такие страны, как Израиль (38 место), Греция (37), Люксембург (42), Россия (46).

В топ-5 стран по устойчивому развитию вошли Финляндия, Швеция, Дания, Германия и Бельгия.

Авторы исследования пишут, что впервые с 2015 года средний глобальный показатель индекса оказался ниже показателя предыдущего года.

«Снижение обусловлено ростом уровня бедности и безработицы после вспышки пандемии COVID‑19. Пока бушует пандемия, не может быть устойчивого развития и экономического подъема», – говорится в отчете.

Индекс целей устойчивого развития – набор из 17 взаимосвязанных целей, состоящих из около 100 критериев, разработанных в 2015 году Генеральной ассамблеей ООН в качестве «плана достижения лучшего и более устойчивого будущего для всех». Эти цели были названы в резолюции Генассамблеи Повесткой дня на период до 2030 года, и они заменили собой Цели развития тысячелетия. ООН собирает данные для индекса на основе официальных статистических показателей стран.

Показатель страны отображает насколько, в процентном соотношении, она достигла той или иной цели. Украина достигла 100% по таким критериям, как грамотность населения, соотношение мужчин и женщин по количеству лет обучения, доступ к электричеству.

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