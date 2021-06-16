США и ЕС создадут диалог высокого уровня в отношении России

Стороны осудили действия России по подрыву суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины и Грузии.

США и Евросоюз договорились создать диалог высокого уровня в отношении России. Об этом сказано в итоговом заявлении саммита во вторник, 15 июня.

«Мы остаемся едины в принципиальном подходе в отношении России и готовы дать решительный ответ на негативное поведение и вредоносную деятельность… Для координации нашей политики и действий мы планируем установить диалог высокого уровня между ЕС и США по России», – гласит заявление.

Также стороны осудили действия России по подрыву суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины и Грузии. Кроме того, РФ призвали обеспечить безопасную работу иностранных дипломатических представительств.

«Мы призываем Россию прекратить непрерывные репрессии против гражданского общества, оппозиции и независимых СМИ и освободить всех политических заключенных», – подчеркнули в ЕС и США.

Стороны подытожили, что сохраняют с Россией каналы связи для сотрудничества в областях, представляющих общий интерес.

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