США и ЕС создадут диалог высокого уровня в отношении России
Стороны осудили действия России по подрыву суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины и Грузии.
США и Евросоюз договорились создать диалог высокого уровня в отношении России. Об этом сказано в итоговом заявлении саммита во вторник, 15 июня.
«Мы остаемся едины в принципиальном подходе в отношении России и готовы дать решительный ответ на негативное поведение и вредоносную деятельность… Для координации нашей политики и действий мы планируем установить диалог высокого уровня между ЕС и США по России», – гласит заявление.
Также стороны осудили действия России по подрыву суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины и Грузии. Кроме того, РФ призвали обеспечить безопасную работу иностранных дипломатических представительств.
«Мы призываем Россию прекратить непрерывные репрессии против гражданского общества, оппозиции и независимых СМИ и освободить всех политических заключенных», – подчеркнули в ЕС и США.
Стороны подытожили, что сохраняют с Россией каналы связи для сотрудничества в областях, представляющих общий интерес.
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