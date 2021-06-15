Стала известна программа встречи Байдена и Путина
Встреча президентов США и России не предусматривает совместного обеда, утверждают источники в Белом доме.
Саммит США и России в Женеве, в рамках которого запланирована встреча президентов стран Джо Байдена и Владимира Путина, продлится пять часов. Об этом во вторник, 15 июня, сообщает Интерфакс со ссылкой на материалы пресс-службы кремля.
Так, прибытие президента РФ Владимира Путина на виллу Ла-Гранж и совместное фотографирование его с лидерами США и Швейцарии Джо Байденом и Ги Пармеленом запланировано на 13:00 по местному времени.
На 13:15 запланировано начало беседы президентов России и США. Она состоится на первом этаже в библиотеке.
На 14:30 планируется начало российско-американских переговоров в расширенном составе. А в 16:15 начнется вторая часть переговоров в расширенном составе.
На 18:00 запланирована пресс-конференция президента РФ по итогам саммита, после чего выступит Байден.
Телеканал CNN со ссылкой на Белый дом сообщает, что первым к месту проведения саммита прибудет Путин, затем – Байден. Они проведут переговоры, на которых будут присутствовать госсекретарь Энтони Блинкен с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По данным американской стороны, запланированы и переговоры в расширенности составе: помимо президентов, в них будут участвовать еще минимум по пять человек от каждой делегации.
По словам представителя администрации Байдена, встреча не предусматривает совместного обеда. «Не будет преломления хлеба», – цитирует CNN слова источника в американской делегации.
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