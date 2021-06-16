Папа Франциск назначил нового посла в Украине
Папа римский Франциск назначил новым апостольским нунцием (послом) в Украине литовца Висвалдаса Кулбокаса одновременно подняв его в сан архиепископа.
Его предшественник Клаудио Гуджеротти еще в 2020 году перешел на работу в Великобританию.
Висвалдас Кулбокас ранее работал в нунциатуре Ватикана в Кении в должности советника. На дипломатической службе Святого престола находится с июля 2004 года. Служил в папских представительствах в Ливане, Нидерландах, России, Кении.
Владеет английским, испанским, итальянским, русским и французским языками.
Он стал шестым апостольским нунцием в Украине.
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