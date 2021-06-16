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00:46 16 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Папа Франциск назначил нового посла в Украине

Папа римский Франциск назначил новым апостольским нунцием (послом) в Украине литовца Висвалдаса Кулбокаса одновременно подняв его в сан архиепископа.

Его предшественник Клаудио Гуджеротти еще в 2020 году перешел на работу в Великобританию.

Висвалдас Кулбокас ранее работал в нунциатуре Ватикана в Кении в должности советника. На дипломатической службе Святого престола находится с июля 2004 года. Служил в папских представительствах в Ливане, Нидерландах, России, Кении.

Владеет английским, испанским, итальянским, русским и французским языками.

Он стал шестым апостольским нунцием в Украине.

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Тэги: посол, Ватикан, папа римский Франциск
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