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01:51 16 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

МВД России вычеркнула Тихановскую из списка разыскиваемых лиц

Министерство внутренних дел России исключило лидера оппозиции Беларуси Светлану Тихановскую из списка разыскиваемых на российской территории лиц.

Соответствующее решение было принято на основании ответа инициатора розыска – Беларуси.

В российском ведомстве пояснили, что решение об объявлении в международный розыск лица или его прекращении, а также направление этой информации на централизованный учет Межгосударственного информационного банка находится непосредственно в компетенции правоохранительных органов государства-участника СНГ, являющегося инициатором розыска, в данном случае – Беларуси.

В апреле Комитет государственной безопасности (КГБ) Беларуси внес Тихановскую и других членов координационного совета белорусской оппозиции в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. В отношении нее и ее соратников возбуждены уголовные дела по нескольким статьям. Из этого списка Тихановскую не исключали и не прекращали в отношении нее уголовных дел.

Как известно, Тихановская проживает в Литве.

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Тэги: Россия, международный розыск, Светлана Тихановская
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