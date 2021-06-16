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Главная » Украина » Религия
03:10 16 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Возле Верховной Рады верующие УПЦ МП требовали прекратить «религиозные гонения»

Возле Верховной Рады собрались верующие УПЦ Московского патриархата, проводящие молитвенное стояние в знак протеста против «гонений по религиозному признаку».

На акцию вышли преимущественно женщины и дети. Они держат в руках плакаты с призывами «прекратить захваты наших храмов» и другие.

По мнению президента Владимира Зеленского, митинг имеет все признаки заказного.

«Смотрите, что сегодня возле Верховной Рады. Мне очень жаль, там бабушки и дети в желтых кепочках ОПЗЖ. Что-то там в церкви что-то не то… И так все обеспокоены этим вопросом, что случайно тысячи бабушек пришли в желтых кепочках ОПЗЖ. Ну как это выглядит. Наша задача – чтобы у этих бабушек было достаточно денег, чтобы они не выходили. Они прожили жизнь! От бедности надо уходить», – сказал он во время пресс-конференции в рамках форума «Украина 30. Экономика без олигархов».

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Тэги: УПЦ МП
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