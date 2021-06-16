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04:05 16 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Криштиану Роналду обвалил акции компании Coca-Cola

Знаменитый футболист на пресс-конференции отодвинул от себя бутылочки с Coca-Cola, а через полчаса акции компании упали на 1,6%.

Футболист пришел на пресс-конференцию перед матчем группового этапа Евро-2020 против сборной Венгрии. Заняв свое место, он отодвинул от себя бутылки с газированным напитком компании Coca-Cola, которая является официальным спонсором УЕФА и Евро-2020, и оставил воду.

«Пейте воду», – сказал серьезным тоном Роналду.

Через 30 минут после отказа Роналду от напитка стоимость акций Coca-Cola на бирже упала на 1,6% . Coca-Cola подешевела с 242 млрд до 238 млрд долларов.

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Тэги: акции, Криштиану Роналду, coca-cola
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