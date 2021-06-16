Словения первой в Европе объявила об окончании эпидемии

Власти Словении объявили об окончании эпидемии COVID-19 в стране со среды. Однако действие некоторых ограничительных мер будет продолжено.

По данным Министерства здравоохранения Словении, в двухмиллионной стране за последние сутки выявлено всего 112 зараженных коронавирусом, скончались два больных. В больницах находится 122 пациента, из которых 40 – в отделениях интенсивной терапии.

«С завтрашнего дня в Словении формально окончена эпидемия, но борьба против коронавируса еще не завершена. Так, вакцинация остается ключевой мерой контроля за эпидемией. Будущее ЕС основано на солидарности и сотрудничестве при общих ценностях и целях вакцинации», – сообщил министр здравоохранения Янез Поклукар.

В республике сохраняется требование о ношении защитных масок в закрытых пространствах, а также ограничения по числу присутствующих в помещениях и требования по соблюдению дистанции. Также действует постоянно обновляющийся список стран «красной зоны», по прибытии из которых необходимо проходить карантин.

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