НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
05:09 16 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Словения первой в Европе объявила об окончании эпидемии

Власти Словении объявили об окончании эпидемии COVID-19 в стране со среды. Однако действие некоторых ограничительных мер будет продолжено.

По данным Министерства здравоохранения Словении, в двухмиллионной стране за последние сутки выявлено всего 112 зараженных коронавирусом, скончались два больных. В больницах находится 122 пациента, из которых 40 – в отделениях интенсивной терапии.

«С завтрашнего дня в Словении формально окончена эпидемия, но борьба против коронавируса еще не завершена. Так, вакцинация остается ключевой мерой контроля за эпидемией. Будущее ЕС основано на солидарности и сотрудничестве при общих ценностях и целях вакцинации», – сообщил министр здравоохранения Янез Поклукар.

В республике сохраняется требование о ношении защитных масок в закрытых пространствах, а также ограничения по числу присутствующих в помещениях и требования по соблюдению дистанции. Также действует постоянно обновляющийся список стран «красной зоны», по прибытии из которых необходимо проходить карантин.

Источник:
Тэги: Словения, эпидемия
Код блока:
Loading...

Новости по теме

Украинская экономика начала восстанавливаться после эпидемии

В первые четыре месяца 2021 года в Украине свидетельствуют о том, что экономика начала восстанавливаться после кризиса.

Врач рассказал, когда Украину ждет новая волна эпидемии

По мнению иммунолога Алексея Галимского, новая вспышка случится летом и затронет большое количество украинцев.

Глава Минздрава заявил, что эпидемия в Украине идет на спад

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что эпидемия COVID-19 в Украине начинает идти на спад, ситуация во многих регионах стабилизируется.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты