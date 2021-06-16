Роналду – лучший бомбардир в истории чемпионатов Европы
До сегодняшнего матча Роналду делил рекорд с Мишелем Платини, который забил на Евро девять мячей.
Сборная Португалии сыграла с Венгрией в матче 1-го тура группового раунда Евро-2020 (3:0, второй тайм).
Нападающий португальцев Криштиану Роналду забил второй и третий голы своей команды. На 87-й минуте он реализовал пенальти, а в добавленное время забил с передачи Рафы Силвы.
Это 10-й и 11-й голы форварда на европейских первенствах, он стал первым футболистом, кому покорилась эта отметка.
До сегодняшнего матча Роналду делил рекорд с Мишелем Платини, который забил на Евро девять мячей.
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