Роналду – лучший бомбардир в истории чемпионатов Европы

До сегодняшнего матча Роналду делил рекорд с Мишелем Платини, который забил на Евро девять мячей.

Сборная Португалии сыграла с Венгрией в матче 1-го тура группового раунда Евро-2020 (3:0, второй тайм).

Нападающий португальцев Криштиану Роналду забил второй и третий голы своей команды. На 87-й минуте он реализовал пенальти, а в добавленное время забил с передачи Рафы Силвы.

Это 10-й и 11-й голы форварда на европейских первенствах, он стал первым футболистом, кому покорилась эта отметка.

До сегодняшнего матча Роналду делил рекорд с Мишелем Платини, который забил на Евро девять мячей.

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