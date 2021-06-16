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07:20 16 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Роналду – лучший бомбардир в истории чемпионатов Европы

До сегодняшнего матча Роналду делил рекорд с Мишелем Платини, который забил на Евро девять мячей.

Сборная Португалии сыграла с Венгрией в матче 1-го тура группового раунда Евро-2020 (3:0, второй тайм).

Нападающий португальцев Криштиану Роналду забил второй и третий голы своей команды. На 87-й минуте он реализовал пенальти, а в добавленное время забил с передачи Рафы Силвы.

Это 10-й и 11-й голы форварда на европейских первенствах, он стал первым футболистом, кому покорилась эта отметка.

До сегодняшнего матча Роналду делил рекорд с Мишелем Платини, который забил на Евро девять мячей.

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Тэги: футбол, Криштиану Роналду, Евро-2020
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