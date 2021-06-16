Парламент Венгрии принял закон о запрете «гей-пропаганды» в школах
Согласно документу, в школах будет запрещено обсуждение вопросов гомосексуальности, а также трансгендерности.
Парламент Венгрии, большинство в котором контролируют сторонники правоконсервативного премьер-министра Виктора Орбана, во вторник принял законопроект о запрете так называемой «гей-пропаганды» в школах.
Правозащитники, ЛГБТ-организации и венгерская оппозиция считают этот закон грубо нарушающим права человека.
Согласно документу, в школах будет запрещено обсуждение вопросов гомосексуальности, а также трансгендерности. Лицам младше 18 лет нельзя будет «пропагандировать» гомосексуальность или смену пола.
Эти нормы внесены в закон, посвященный ужесточению наказания за педофилию, в чем его критики видят стремление властей приравнять гомосексуальность к половым преступлениям против детей.
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