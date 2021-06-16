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08:35 16 Июня 2021 Просмотров 2   КомментариевКомментарии

Парламент Венгрии принял закон о запрете «гей-пропаганды» в школах

Согласно документу, в школах будет запрещено обсуждение вопросов гомосексуальности, а также трансгендерности.

В Будапеште прошла массовая акция протеста против законопроекта

Парламент Венгрии, большинство в котором контролируют сторонники правоконсервативного премьер-министра Виктора Орбана, во вторник принял законопроект о запрете так называемой «гей-пропаганды» в школах.

Правозащитники, ЛГБТ-организации и венгерская оппозиция считают этот закон грубо нарушающим права человека.

Согласно документу, в школах будет запрещено обсуждение вопросов гомосексуальности, а также трансгендерности. Лицам младше 18 лет нельзя будет «пропагандировать» гомосексуальность или смену пола.

Эти нормы внесены в закон, посвященный ужесточению наказания за педофилию, в чем его критики видят стремление властей приравнять гомосексуальность к половым преступлениям против детей.

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Тэги: Венгрия, гомосексуализм, пропаганда
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