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09:07 16 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

«Повар Путина» был судим за разбой и кражи

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, известный как «повар Путина», в 1980-х годах был осужден за грабеж, разбой и мошенничество.

В распоряжении издания «Медуза» оказалось решение кассационной инстанции на апелляцию Пригожина того времени, в котором перечислены и описаны совершённые им преступления, за которые будущий бизнесмен был осужден.

В частности, согласно приговору народного суда Ждановского района Ленинграда от 6 октября 1981 года, Пригожин с тремя своими подельниками совершил на улице разбойное нападение на женщину с применением ножа, похитив у нее золотые серьги стоимостью 50 рублей. Пригожин придушил пострадавшую до потери сознания.

Также группа, в которой состоял Пригожин, совершила несколько квартирных краж, похитив имущество на общую сумму свыше двух тысяч рублей, что по советским меркам составляло около двадцати средних ежемесячных зарплат.

Среди похищенного, перечень которого приводится в судебных документах, – магнитофон, радиоприемник, две ковровые дорожки, изделия из хрусталя, оплетка для автомобильного руля, свечи, набор авторучек и облигации трехпроцентного займа.

Кроме того, Ждановский районный суд Ленинграда осудил Пригожина и его подельников за вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность. Согласно приговору, осужденные принудили подростка совершить кражу и разбойное нападение, распивая с ним до этого спиртные напитки.

По итогам, как сказано в документах, Пригожин получил в 1979 году 13 лет «усиленного режима».

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Тэги: Евгений Пригожин
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