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12:29 16 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Дождевые шины: что это такое, достоинства, недостатки

Чем больше скорость, тем хуже управляемость машины — об этом всем известно ещё с автошколы, если не раньше.

Чем больше скорость, тем хуже управляемость машины — об этом всем известно ещё с автошколы, если не раньше. А если добавить в уравнение мокрое дорожное покрытие, то управляемость становится ещё хуже.

Особенно это актуально летом, когда одновременно начинается сезон дождей и приходит время переходить на летнюю резину. Выбрать её можно в магазине “Шины-диски”: https://shiny-diski.com.ua/tires/summer.

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Ещё в середине прошлого века появилась большая проблема в виде аквапланирования — явления, при котором полностью утрачивается сцепление между покрышкой и дорожным полотном. Чем больше скорость движения машины по мокрому покрытию, тем больше вероятность потерять управление под воздействием аквапланирования.

Важными факторами в таком отсутствии контакта между шиной и дорожным покрытием являются масса автомобиля и его скорость  — их определенное соотношение вызывает водяной клин. Иначе говоря, колесо начинает скользить по воде.

ABS здесь мало чем поможет, как и другие системы помощи водителю в похожих ситуациях, так как против законов физики не пойти. Единственный способ предупредить это неприятное и опасное явление — установить подходящие шины.

Как устроены дождевые шины?

Для начала вспомним, что подходящую для езды по мокрым поверхностям резину помечают маркировкой “Water”, “Aqua” или любым другим обозначением, напоминающем о воде. В крайнем случае всегда можно отличить такую покрышку от других по особому рисунку протектора — у него все прорези сходятся ёлочкой к центру, чтобы вода лучше и быстрее отводилась из-под колеса.

Такая резина более шумная в езде и стоит в разы дороже обыкновенной летней, но эффект от её использования сразу заметен: даже в условиях самого сильного ливня машина сохраняет хорошее сцепление с землей. Более того, эта способность сохраняется даже на скоростях больше ста километров в час.

Выбор именно рисунка ёлочки не случаен — такая конфигурация позволяет отводить концентрирующуюся продольно ходу шины воду в стороны по дренажным канавкам. Как правило, эти канавки достаточно глубоки, что значительно отличает такую резину от обычной летней. Вода, попавшая в такие дренажные желоба, сразу же равномерно выдавливается в стороны.

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В чем отличие аквашин от простых летних?

Чисто технически дождевые покрышки относятся к летней резине. Для того, чтобы быстро различать их, на шинах, которые предназначены для езды по мокрым поверхностям, ставят соответствующую маркировку.

Но есть и другие различия:

  1. Дождевые шины за счет своего грубого и глубокого рисунка более шумные. Для них также характерен низкий профиль, что тоже отражается на комфорте во время вождения.
  2. Рисунок протектора более глубокий, имеет симметричное строение “ёлочкой”, хотя у некоторых производителей встречаются и асимметричные шины.
  3. Цена. Дождевые шины стоят на порядок дороже обычных летних, что во многих случаях отталкивает водителей. Впрочем, если вы предпочитаете высокую скорость при любой погоде, такая трата совершенно оправдана.
  4. В отличие от обычных летних шин, дождевые лучше справляются с мокрыми поверхностями, чем с сухой грунтовкой или плохим асфальтом. Такие модели имеют низкий профиль, зато тормозной путь они делают короче при любых обстоятельствах, так как улучшают контакт колеса с поверхностью дороги.

Чтобы выбрать модель дождевой шины, нужно учесть несколько факторов. В первую очередь, профиль шин должен соответствовать дискам. Внимательно читайте маркировку на боковине покрышки — важно найти соответствующий типоразмер и обозначение дождевой шины.

Кроме того, проверьте дату изготовления покрышек — слишком старые имеют не лучшие эксплуатационные характеристики, поэтому лучше выбрать более новый профиль.

Также посмотрите на рисунок протектора — он должен быть достаточно глубоким и иметь узор, который обеспечит хороший контакт с поверхностью дороги. Чаще всего это симметричные косые продольные канавки, сходящиеся в центре, но есть и варианты с асимметричным рисунком.

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