Дождевые шины: что это такое, достоинства, недостатки

Чем больше скорость, тем хуже управляемость машины — об этом всем известно ещё с автошколы, если не раньше.

Чем больше скорость, тем хуже управляемость машины — об этом всем известно ещё с автошколы, если не раньше. А если добавить в уравнение мокрое дорожное покрытие, то управляемость становится ещё хуже.

Особенно это актуально летом, когда одновременно начинается сезон дождей и приходит время переходить на летнюю резину. Выбрать её можно в магазине “Шины-диски”: https://shiny-diski.com.ua/tires/summer.

Ещё в середине прошлого века появилась большая проблема в виде аквапланирования — явления, при котором полностью утрачивается сцепление между покрышкой и дорожным полотном. Чем больше скорость движения машины по мокрому покрытию, тем больше вероятность потерять управление под воздействием аквапланирования.

Важными факторами в таком отсутствии контакта между шиной и дорожным покрытием являются масса автомобиля и его скорость — их определенное соотношение вызывает водяной клин. Иначе говоря, колесо начинает скользить по воде.

ABS здесь мало чем поможет, как и другие системы помощи водителю в похожих ситуациях, так как против законов физики не пойти. Единственный способ предупредить это неприятное и опасное явление — установить подходящие шины.

Как устроены дождевые шины?

Для начала вспомним, что подходящую для езды по мокрым поверхностям резину помечают маркировкой “Water”, “Aqua” или любым другим обозначением, напоминающем о воде. В крайнем случае всегда можно отличить такую покрышку от других по особому рисунку протектора — у него все прорези сходятся ёлочкой к центру, чтобы вода лучше и быстрее отводилась из-под колеса.

Такая резина более шумная в езде и стоит в разы дороже обыкновенной летней, но эффект от её использования сразу заметен: даже в условиях самого сильного ливня машина сохраняет хорошее сцепление с землей. Более того, эта способность сохраняется даже на скоростях больше ста километров в час.

Выбор именно рисунка ёлочки не случаен — такая конфигурация позволяет отводить концентрирующуюся продольно ходу шины воду в стороны по дренажным канавкам. Как правило, эти канавки достаточно глубоки, что значительно отличает такую резину от обычной летней. Вода, попавшая в такие дренажные желоба, сразу же равномерно выдавливается в стороны.

В чем отличие аквашин от простых летних?

Чисто технически дождевые покрышки относятся к летней резине. Для того, чтобы быстро различать их, на шинах, которые предназначены для езды по мокрым поверхностям, ставят соответствующую маркировку.

Но есть и другие различия:

Дождевые шины за счет своего грубого и глубокого рисунка более шумные. Для них также характерен низкий профиль, что тоже отражается на комфорте во время вождения. Рисунок протектора более глубокий, имеет симметричное строение “ёлочкой”, хотя у некоторых производителей встречаются и асимметричные шины. Цена. Дождевые шины стоят на порядок дороже обычных летних, что во многих случаях отталкивает водителей. Впрочем, если вы предпочитаете высокую скорость при любой погоде, такая трата совершенно оправдана. В отличие от обычных летних шин, дождевые лучше справляются с мокрыми поверхностями, чем с сухой грунтовкой или плохим асфальтом. Такие модели имеют низкий профиль, зато тормозной путь они делают короче при любых обстоятельствах, так как улучшают контакт колеса с поверхностью дороги.

Чтобы выбрать модель дождевой шины, нужно учесть несколько факторов. В первую очередь, профиль шин должен соответствовать дискам. Внимательно читайте маркировку на боковине покрышки — важно найти соответствующий типоразмер и обозначение дождевой шины.

Кроме того, проверьте дату изготовления покрышек — слишком старые имеют не лучшие эксплуатационные характеристики, поэтому лучше выбрать более новый профиль.

Также посмотрите на рисунок протектора — он должен быть достаточно глубоким и иметь узор, который обеспечит хороший контакт с поверхностью дороги. Чаще всего это симметричные косые продольные канавки, сходящиеся в центре, но есть и варианты с асимметричным рисунком.