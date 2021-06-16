Бизнес в стиле 90-х: Собственник ОККО Виталий Антонов захватывает рынок, «скручивает» налоги и нанимает лоббистов

Типичный выходец из 90-х, нефтяной магнат, основатель холдинга «Универсальная инвестиционная группа» Виталий Антонов строит свою бизнес-империю на лоббизме, монополиях и налоговых «скрутках».

Активы Антонова проанализировали Вести.

В холдинг Антонова входит больше 10 компаний, включая концерн «Галнафтогаз» и сеть ОККО. Нефтяной бизнес Антонова начался с незаконного поглощения «Львовнефтепродукта» в 1995 году. В стиле 90-х компанию преобразовали в акционерное общество, а затем за бесценок скупили акции. «Несмотря на дальнейшие судебные процессы, компания «Львовнефтепродукт» все же была поглощена «Галнефтогазом», а Виталий Антонов остался на свободе», — пишут Вести.

Такими же методами Антонов развивает топливный бизнес до сих пор. Сеть ОККО участвует в картельных сговорах, грабит водителей искусственно завышенными ценами, занимается махинациями на государственных тендерах и медийными атаками на топливный рынок. С 2013 по 2019 годы АМКУ оштрафовал ОККО и ее «сообщников» на 281 млн грн за нарушение антимонопольного законодательства. В 2016 году «ОККО – Бизнес Контракт» устроила договорняк с фирмой лучшего друга Антонова «Подиллянафтозбут», чтобы выиграть тендер на поставку топлива аэропорту «Львов» на сумму почти 3 млн грн.

Для получения «черной» налички Антонов создал отдельную сеть АЗС — Chipo, которая продает топливо ниже рыночных цен. «Выглядит это довольно смешно – пока ОККО всеми способами «борется» с конкурентами, требуя от них поднять цены на бензин, сам Антонов, через своих приближенных занимается торговлей «дешевкой». К примеру, в Кировоградской области сеть Chipo держит цены ниже самых последних «бодяжников», — пишут Вести. Как сообщили в ГНС, «Универсальная инвестиционная группа» Антонова не выплатила в бюджет около 2,5 млрд грн. При этом возместила 360 млн грн липового НДС.

Антонов не брезгует взятками. По данным эксперта по вопросам энергетики Геннадия Рябцева, Антонов передал 1 млн грн якобы на развитие Киевской школы экономики. Де-факто — это взятка Тимофею Милованову за то, чтобы откатить назад ограничение торговой надбавки на топливо, идеологом которого он был.

Незаконную деятельность Антонова в стиле 90-х прикрывает «карманная» Нефтегазовая Ассоциация. Инициатор создания НАУ и один из руководителей — Юрий Кучабский, вице-президент по коммерческим вопросам Галнафтогаза. На подтанцовке у НАУ псевдоэксперты во главе с медиавымогателем Сергеем Куюном. Он защищает ОККО в СМИ и атакует ее конкурентов. За это Антонов перечисляет фирме Куюна — консалтинговой группе «А-95» — миллионы гривен.

«Антонов — выходец из 90-х, который ментально там и остался. Заработать на простых людях за счет завышенных цен, вытянуть из бюджета заказы и уклонялся от налогов – фактически вот и вся «бизнес-модель». Хотелось бы услышать позицию Европейского банка реконструкции и развития, который является одним из акционеров ОККО. Неужели крупные европейские инвесторы готовы поддерживать бизнес с таким сомнительным реноме?», — пишут Вести.