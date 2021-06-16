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16:00 16 Июня 2021 Просмотров 10   КомментариевКомментарии

Зеленский прокомментировал возможную компенсацию за СП-2

Компенсации за российский Северный поток-2 – это прекращение войны на Донбассе и стабильность в Украине, считает президент.

Президент Украины Владимир Зеленский выступает против запуска российского газопровода Северный поток-2. Украинские власти намерены бороться за государственность. Об этом он заявил в интервью иностранным СМИ.

Глава государства также считает важным стабильность и спокойствие в стране и прекращение войны на Донбассе. Именно он это видит в качестве компенсации.

«А когда мы говорим «стабильность» – это и геополитическая стабильность, и устойчивое прекращение огня, и контроль наших территорий, и энергетическая безопасность», – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина намерена «бороться, несмотря ни на что, за государственность и против Северного потока – 2, нравится это кому-то из наших европейских партнеров или нет».

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Тэги: война, Донбасс, СП-2
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