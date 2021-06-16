Женщинам Саудовской Аравии разрешили жить и путешествовать самостоятельно

Речь идет только о незамужних женщинах. Замужние, согласно закону, обязаны жить вместе с супругами.

Незамужние, разведенные и овдовевшие жительницы Саудовской Аравии получили право жить и путешествовать самостоятельно. Соответствующую поправку внесли в закон о действии шариатских судов, сообщает Gulf News, ссылаясь на газету Makkah.

Власти страны убрали из статьи параграф, согласно которому взрослая незамужняя женщина должна быть передана мужчине-опекуну.

Теперь в статье пишется: «Взрослая женщина имеет право выбирать, где ей жить. Опекун может сообщить о ней в суд только в том случае, если у него есть доказательства, подтверждающие, что женщина совершила преступление. Если женщина приговорена к тюремному заключению, она не будет передана опекуну поле отбытия срока».

Поправку внесли спустя 11 месяцев после того, как шариатский суд отклонил иск государственной прокуратуры против Мериам Аль-Этиби: родители обвинили женщину в том, что она покинула дом и уехала в Эр-Рияд без разрешения. Тогда суд постановил, что «женщина — это вменяемый взрослый человек, который имеет право решать, где хочет жить», а значит в действиях Мериам нет ничего преступного.

«Семьи больше не могут подавать иски против своих дочерей, решивших жить самостоятельно», — прокомментировал нововведение адвокат Наиф Аль-Манси.

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