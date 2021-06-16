В Одессе произошла стрельба возле мэрии

Нарушителя задержали сотрудники муниципальной стражи. У него изъяли пистолет и вызвали наряд полиции.

В Одессе возле здания горсовета на Думской площади мужчина устроил стрельбу из пистолета. Об этом сообщает Думская в среду, 16 июня.

«Инцидент произошел 15 июня в 19:33. Выяснилось, что мужчина использовал пистолет как аргумент во время ссоры с женой», – говорится в сообщении.

В результате стрельбы никто не пострадал. Дебошира задержали сотрудники муниципальной стражи. У него изъяли пистолет и вызвали наряд полиции.

Выяснилось, что мужчина находится в нетрезвом состоянии. Также вскоре стало известно, что он ранее был судим за грабеж и вымогательство.

Тэги: Одесса, стрельба, мэрия