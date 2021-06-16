В Европе намерены сокращать потребление нефти и газа

Европейский союз не намерен ограничивать закупку у России энергоносителей, заявил в среду, 16 июня, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пишет ТАСС.

«Нет, мы не намерены ограничивать импорт нефти и газа только из России, чтобы брать их у других поставщиков. Но по мере нашего «зеленого перехода» потребление нефти и газа в Европе будет сокращаться, в особенности нефти и это сильно затронет Россию», – сказал он на пресс-конференции, посвященной новой стратегии ЕС по отношениям с Россией.

Как сообщает CDE-News , Боррель также высказался о перспективах отношений с РФ.

«В нынешних обстоятельствах возобновление партнерства между ЕС и Россией, позволяющее наладить более тесное сотрудничество, кажется далекой перспективой», – сказал он.

Также дипломат сообщил, что к саммиту ЕС подготовлен доклад, в котором проанализированы отношения с Россией. «Но определять дальнейшую политику будут главы государств на саммите в июне, это их прерогатива. Мы надеемся, что они примут этот доклад и проконсультируют нас, как действовать дальше», – добавил Боррель.