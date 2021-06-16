В Украине новый дорожный знак будет предупреждать о минах
Размер информационного щита составит 70 на 140 см. На белом фоне в центре изображен красный квадрат с черепом и скрещенными костями и предупреждением «Внимание! Мины» или «Осторожно! Мины!».
Правительство Украины в ходе заседания в среду утвердило новые дорожные знаки, которые обозначают опасность в связи с минами и взрывчатыми веществами. Об этом сообщает Страна 16 июня.
Размер такого информационного щита должен составлять 70 на 140 сантиметров. Оформление следующее – на белом фоне в центре красный квадрат с черепом и скрещенными костями и предупреждением «Внимание! Мины» или «Осторожно! Мины!», – говорится в сообщении.
Также на щите должно быть предупреждение «Не покидайте дорогу! Территория вдоль дороги заминирована!». А также информация, куда нужно сообщать в случае опасности – по номеру 101.
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