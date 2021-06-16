Завершились переговоры Байдена с Путиным

Переговоры президентов США и России затянулись. По графику уже должна была начаться пресс-конференция Путина.

Второй раунд переговоров президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве в среду, 16 июня, завершен, сообщает пресс-служба Белого дома.

Так, переговоры в расширенном составе завершилась в 18:05.

«Была одна встреча, и она не была разделена на две части», – сообщили в Белом доме.

Согласно графику, в 18:00 уже должна была начаться пресс-конференция Путина. Но перед ней был запланирован еще третий раунд переговоров - после «перерыва на чай».

Тем временем, кортеж Байдена подогнали к выходу из виллы.

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