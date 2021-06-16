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21:00 16 Июня 2021 1 Комментарии
Опубликовано совместное заявление Путина и Байдена
Заявление президентов США и России касается стратегической стабильности, снижения рисков вооруженных конфликтов и ядерной войны.
Опубликовано совместное заявление президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина относительно стратегической стабильности. Заявление сделано после встречи лидеров в среду, 16 июня.
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Тэги: Путин, США, ядерная война, байден, рф, вооруженный конфликт
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