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21:00 16 Июня 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Опубликовано совместное заявление Путина и Байдена

Заявление президентов США и России касается стратегической стабильности, снижения рисков вооруженных конфликтов и ядерной войны.

Опубликовано совместное заявление президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина относительно стратегической стабильности. Заявление сделано после встречи лидеров в среду, 16 июня.

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Тэги: Путин, США, ядерная война, байден, рф, вооруженный конфликт
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