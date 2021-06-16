Байден подвел итоги встречи с Путиным

Президент США заявил о непоколебимой защите территориальной целостности Украины и урегулировании конфликта на Донбассе на основе Минских соглашений.

Президент США Джо Байден рассказал об итогах встречи с российским лидером Владимиром Путиным, которая состоялась в швейцарской Женеве в среду, 16 июня.

По словам Байдена, они обсудили перспективы восстановления отношений между США и РФ, а также ряд глобальных вопросов – кибербезопасность, региональные конфликты, контроль над вооружениям, права человека, климатический кризис.

Из обсуждаемых лидерами двух стран региональных вопросов – открытие гуманитарных маршрутов для Сирии, ядерная сделка с Ираном, противодействие терроризму в Афганистане, «непоколебимая защита территориальной целостности Украины» и урегулирование на основе Минских соглашений, а также Беларусь.

«Я передал незыблемую приверженность США суверенитету Украины, мы обсудили минские договоренности. Он (Путин – ред.) не перечил мне, но, конечно, различия были», – отметил Байден и добавил, что «Россия не может диктовать, что происходит в мире».

Также Байден сообщил, что передал Путину список 16 ключевых секторов США, которые не должны подвергаться кибератакам.

«Я говорил о том, что определенные объекты критически важной инфраструктуры не должны подвергаться нападениям. Я передал ему (Путину) список. Это список 16 секторов, которые не должны подвергаться нападениям и атакам, начиная с энергетического сектора и другие», – сказал Байден.

Он напомнил, что у США «большие мощности в киберсфере», поэтому если россияне будут нарушать базовые нормы, то американцы будут им отвечать.

«И он (Путин – ред.) это знает», – отметил Байден.

У президента США спросили о его заявлении, где он назвал Путина убийцей.

«Я сказал, что больше не буду этот вопрос поднимать», – ответил Байден.

Американский лидер считает, что нужно 3-6 месяцев, чтобы понять, подошли ли США и РФ к новым стратегическим переговорам.

«Мы согласились, что оно все сразу не сработает… Я вам скажу, есть перспектива улучшения отношений между нашими странами… Мы говорили о личном, я говорил на основании собственных чувств», – сказал Байден, отметив, что угроз на саммите не звучало.

«Я думаю, что меньше всего он хочет холодной войны», – отметил президент США, говоря о Путине.

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