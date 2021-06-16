Украина нарастила объем внешней торговли на 25%
Экспорт металлов и изделий из них за пять месяцев подскочил на 47% – до 5,63 млрд долларов.
Внешняя торговля Украины в январе-феврале 2021 года превысила показатели прошлого года на 26% и составила 50,3 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Гостаможни в среду, 16 июня.
Так, экспорт товаров из Украины за январь-май составил 24,60 млрд долларов, что на 26% больше, чем в прошлом году, а импорт вырос на 27% до 25,70 млрд долларов. Отрицательное сальдо зафиксировано на уровне 1,10 млрд долларов.
Экспорт продовольствия за январь-май составил 9,22 млрд долларов, что на 2% больше по сравнению с прошлым годом. Экспорт металлов вырос на 47% до 5,63 млрд долларов.
Импорт топливно-энергетических товаров вырос на 21% до 4,21 млрд долларов.
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