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Главная » Украина » Экономика
10:00 17 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украина нарастила объем внешней торговли на 25%

Экспорт металлов и изделий из них за пять месяцев подскочил на 47% – до 5,63 млрд долларов.

Внешняя торговля Украины в январе-феврале 2021 года превысила показатели прошлого года на 26% и составила 50,3 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Гостаможни в среду, 16 июня.

Так, экспорт товаров из Украины за январь-май составил 24,60 млрд долларов, что на 26% больше, чем в прошлом году, а импорт вырос на 27% до 25,70 млрд долларов. Отрицательное сальдо зафиксировано на уровне 1,10 млрд долларов.

Экспорт продовольствия за январь-май составил 9,22 млрд долларов, что на 2% больше по сравнению с прошлым годом. Экспорт металлов вырос на 47% до 5,63 млрд долларов.

Импорт топливно-энергетических товаров вырос на 21% до 4,21 млрд долларов.

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Тэги: Украина, экспорт, внешняя торговля
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