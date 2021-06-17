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01:06 17 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Гол Ярмоленко претендует на звание лучшего в первом туре Евро-2020

Пресс-служба УЕФА определила четыре гола, претендующих на звание лучшего в первом туре группового раунда чемпионата Европы.

В число номинантов попал мяч вингера сборной Украины Андрея Ярмоленко, забитый в поединке против Нидерландов (2:3).

Также в номинацию попали голы футболиста сборной Австрии Штефана Лайнера, чешского форварда Патрика Шика и капитана команды Португалии Криштиану Роналду.

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Тэги: футбол, Андрей Ярмоленко, Евро-2020
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