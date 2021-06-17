Гол Ярмоленко претендует на звание лучшего в первом туре Евро-2020
Пресс-служба УЕФА определила четыре гола, претендующих на звание лучшего в первом туре группового раунда чемпионата Европы.
В число номинантов попал мяч вингера сборной Украины Андрея Ярмоленко, забитый в поединке против Нидерландов (2:3).
Также в номинацию попали голы футболиста сборной Австрии Штефана Лайнера, чешского форварда Патрика Шика и капитана команды Португалии Криштиану Роналду.
Новости по теме
До сегодняшнего матча Роналду делил рекорд с Мишелем Платини, который забил на Евро девять мячей.
Матч стал первым в истории чемпионатов Европы, в котором во втором тайме было забито пять мячей при нулевом счете до перерыва.
Президент Владимир Зеленский поздравил украинскую сборную по футболу с результатом 3:2 в их игре со сборной Нидерландов.