Германия заявляет об усилении кибератак из России

Об этом говорится в «отчете о ситуации с гибридными угрозами» МВД ФРГ, который представил телеканал ARD в политической программе Kontraste.

За последние несколько недель, как отмечается, повысилась активность «кибер-актора» из России, направленная на политические партии и фонды в Германии. Речь идет о так называемых «грубых силовых атаках» (Brute-Force-Attacken) на учетные записи электронной почты, с помощью которых злоумышленники пытаются получить доступ к конфиденциальным данным. Министерство внутренних дел оценивает эти действия на фоне предстоящих федеральных выборов как «серьезную угрозу».

МВД опасается, что полученные данные будут использоваться не только для шпионажа, но также целенаправленно для манипулирования и дезинформации с целью влияния на выборы в интересах России.

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