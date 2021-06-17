Китай запустил на орбиту корабль с космонавтами

С площадки на границе провинции Ганьсу и автономного района Внутренняя Монголия Китай запустил к своей орбитальной станции пилотируемый корабль.

Для вывода аппарата на орбиту была использована ракета-носитель CZ-2F. На борту корабля пребывают три космонавта.

Как информировали в Управлении программы пилотируемых космических полетов КНР, космический корабль успешно достиг околоземной орбиты.

«После того как орбитальная станция заработает в штатном режиме, мы намерены наращивать международное сотрудничество, расширять и углублять обмены с другими странами по ее эксплуатации», – заявили в управлении.

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