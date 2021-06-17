В Бердянске пытались сжечь дом совладельца «Азовкабеля»

Давление на соучредителя предприятия усиливается.

Ночью 16 июня дом совладельца Прат Азовкабель Алексея Савченко закидали коктейлями Молотова. После рейдерского захвата ПРаТ Азовкабель идёт давление на бизнесмена и его семью. «Компаньон» из Одессы, заручившись поддержкой местной полиции и прокуратуры, сфабриковал ряд уголовных дел на бывших сотрудников предприятия. Получив существенное правовое сопротивление, перешёл к покушению на семью основного акционера данного предприятия в Бердянске, закидав ночью дом бутылками с зажигательной смесью – около 6 штук. В доме находилось двое маленьких детей, к счастью обошлось без жертв.

Уже четвертый месяц разворачиваются загадочные события с захватчиком из Одессы сообща с местными правоохранителям и судебной вертикалью, на сегодняшний день добавился ещё и криминалитет.

Напомним, что захват ПРаТ Азовкабель произошёл в начале марта на основании нелегитимного решения Наблюдательного Совета от 1.03.21, которое было проведено с рядом нормативных нарушений в г. Одессе. 2.03.21 был смещён с должности генеральный директор М.А.Забияка с нанесением телесных повреждений, по факту чего было открыто уголовное производство, которое до сих пор так никто и не расследует.

Вот так тихий спокойный курортный город буквально за несколько месяцев после захвата предприятия, меняет статус на коррумпированно-криминальный регион.