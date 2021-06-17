В Украине создают новую зенитную ракету

Конструкторское бюро Луч разрабатывает управляемую зенитную ракету Коралл для комплексов средней дальности.

На выставке Оружие и безопасность в Киеве представили новую управляемую зенитную ракету Коралл, сообщает LIGA.net в четверг, 17 июня.

«Коралл должен работать по баллистическим целям. Конечно, не всех классов, но он должен работать по баллистическим целям», – рассказал глава КБ Луч Олег Коростелев.

Он отметил, что ракета будет оснащена активной головкой самонаведения Оникс от украинской компании Радионикс.

«Мы прокатали Нептун, мы его сделали вместе с государственными испытаниями за два года. Этот комплекс мы тоже сделаем порядком за два года до начала госиспытаний», – рассказал Коростелев о сроках создания ракеты.

Технические характеристики: масса ракеты – 300 кг, масса боевой части 25 кг. Скорость – 3600 км/ч. Дальность поражения цели – до 30 км.

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