НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Наука и Техника
13:00 17 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине создают новую зенитную ракету

Конструкторское бюро Луч разрабатывает управляемую зенитную ракету Коралл для комплексов средней дальности.

На выставке Оружие и безопасность в Киеве представили новую управляемую зенитную ракету Коралл, сообщает LIGA.net в четверг, 17 июня.

«Коралл должен работать по баллистическим целям. Конечно, не всех классов, но он должен работать по баллистическим целям», – рассказал глава КБ Луч Олег Коростелев.

Он отметил, что ракета будет оснащена активной головкой самонаведения Оникс от украинской компании Радионикс.

«Мы прокатали Нептун, мы его сделали вместе с государственными испытаниями за два года. Этот комплекс мы тоже сделаем порядком за два года до начала госиспытаний», – рассказал Коростелев о сроках создания ракеты.

Технические характеристики: масса ракеты – 300 кг, масса боевой части 25 кг. Скорость – 3600 км/ч. Дальность поражения цели – до 30 км.

Источник:
Тэги: Украина, ракета, зенитная ракета, радионикс
Код блока:
Loading...

Новости по теме

В Украине растут темпы вакцинации

За сутки прививки от коронавируса получили 76,5 тысяч украинцев, при том, что еще днем ранее это число составляло 62,5.

Украина нарастила объем внешней торговли на 25%

Экспорт металлов и изделий из них за пять месяцев подскочил на 47% – до 5,63 млрд долларов.

Украина готова к членству в НАТО – Зеленский

Украина ежедневно доказывает, что готова быть в Альянсе больше, чем большинство стран ЕС, подчеркнул Зеленский.

blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com