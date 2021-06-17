Найдены новые лекарства от тяжелой формы COVID-19

Вирус помогает нейтрализировать смесь из двух антител, которые вводят внутривенно. Случаи летального исхода снижаются на треть.

Исследователи из Оксфордского университета создали лекарство против тяжелых форм коронавирусной инфекции. Как пишет ВВС, препарат состоит из смеси двух антител.

Тестирование лекарства показало успешные результаты. И ученые утверждают, что препарат может помочь каждому третьему пациенту с COVID-19.

«Введение пациентам данной комбинации двух антител путем внутривенной инфузии фактически снижает шансы умереть на одну пятую», – отметил профессор медицины и эпидемиологии университета Мартин Лендри.

По его словам, в исследовании принимали участие 10 тысяч британцев с диагнозом коронавирус. После этого, эксперты выяснили, что путем такого лечения, летальность существенно снижается. А вместе с ней снижается длительность пребывания в лечебном заведении – в среднем это четыре дня, а также вероятность применения ИВЛ.

Однако, лечению данным препаратом подлежат только те, у кого еще не выработались антитела для борьбы с COVID-19.

Отмечается, что стоимость лекарства порядка 1,4- 2,8 тысячи долларов.

Также ученые утверждают, что кроме нового препарата использовали стероид Дексаметазон, который также способствует уменьшению летальных исходов в борьбе с тяжелым течением коронавируса.

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