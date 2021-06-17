Песков рассказал о сроках реализации соглашений между Путиным и Байденом

Лидеры проговаривают вопросы концептуально, рамочно и излагают свое понимание в целом, а далее настанет очередь для экспертного уровня.

На реализацию соглашений, которые достигли президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в Женеве потребуется не менее нескольких месяцев. Об этом в четверг, 17 июня, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Действительно, потребуется какое-то время на реализацию тех пониманий, которые были констатированы в ходе вчерашней беседы», – сказал Песков.

Он пояснил, что лидеры проговаривают вопросы концептуально, рамочно и излагают свое понимание в целом, а далее настанет очередь для экспертного уровня.

«Это будет сложная, кропотливая и непростая работа, на которую, конечно, уйдут месяцы, это точно, тем более что речь идет о запуске таких механизмов, как [переговоры по] стратстабильности и так далее», – сказал Песков.

Он отметил, что такие переговоры требуют вовлечения большого количества ведомств с обеих сторон и каких-то дедлайнов здесь нет.

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