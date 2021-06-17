Россия оценила новую стратегию Евросоюза

Накануне глава дипломатии ЕС Боррель представил новую стратегию в отношениях с Россией.

В МИД России прокомментировали новую стратегию Евросоюза оп отношениям с Москвой, пишет ТАСС в четверг, 17 июня.

Как заявила представитель ведомства Мария Захарова, стратегия ЕС не приближает перспективу нормализации взаимодействия Москвы и Брюсселя.

«Мы констатируем, что интеллектуальный вклад, который внесли евроструктуры, не приближает перспективу нормализации между двумя крупнейшими соседями на Европейском континенте, а возможно, даже наоборот. Содержание доклада идеологизировано. Его трудно назвать осмыслением коренных интересов европейцев в преломлении отношений с Россией», – сказала она.

Также она назвала безосновательными и неприемлемыми обвинения против РФ, изложенные в совместном докладе Борреля и Еврокомиссии.

«Категорически неприемлемы сваленные в кучу безосновательные обвинения о проецировании неких «гибридных» и иных угроз интересам и целостности Евросоюза. Об их надуманности свидетельствует то, что Брюссель сам же уклоняется от запуска с нами профессионального диалога по якобы вызывающим у них тревогу темам кибербезопасности и противодействия дезинформации», – сказала дипломат.

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