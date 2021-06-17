В МИД РФ заявили о деструктивном подходе НАТО к России

Саммит НАТО подтвердил деструктивный подход альянса в отношении РФ, утверждают в российском МИД.

НАТО на саммите подтвердила деструктивный подход в отношении России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Мы фиксируем позицию альянса по России как застывшую, сохраняется деструктивный, так называемый двойной подход – сдерживание и диалог», – сказала Захарова.

По ее словам, НАТО якобы «по-прежнему пребывает в придуманной реальности», обвиняя Россию в агрессивном поведении, в срыве выстраивания партнерских отношений, нарушении ценностей и принципов доверия. Она назвала претензии НАТО в адрес РФ «очередным актом театра абсурда».

Захарова добавила, что удивительны заявления НАТО о том, что альянс не стремится к конфронтации с Россией и не представляет для нее угрозы.

«Как будто не альянс затягивает в свои сети все новые и новые страны, будто не члены альянса регулярно проводят многотысячные учения, причем не только на своих территориях, будто не они приближают свою военную инфраструктуру к российской границе, как будто не совокупные военные расходы альянса превысили один триллион долларов и составляют более половины общемировых», – утверждает Захарова.

Представительница МИД РФ добавила, что якобы «угрозы» НАТО о применении коллективной обороны в случае нападения России в космосе осложняют перспективу достижения договоренностей в этой сфере.

«Прозвучали угрозы применения статьи 5 [Устава НАТО] о коллективной обороне в случае, цитирую, «нападения в космосе и атак в киберпространстве». <…> Конечно, это снижает порог применения силы, ухудшает ситуацию в сфере безопасности для всех стран и серьезно осложняет перспективу достижения универсальных договоренностей, направленных на предотвращение использование космоса, киберсреды в немирных целях. Все время приходят на ум великие строки: «А он, мятежный, ищет бури, как будто в буре есть покой». Вот мне кажется, этот саммит НАТО, его итоговые документы вновь были навеяны этим стихотворением», – добавила Захарова.

«Честно говоря, хочется надеяться, что в ней (в новой стратегии НАТО – ред.) будут отражены действительные реалии нашего времени, а не фантазии некоторых членов альянса», – утверждает Захарова.

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