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12:00 18 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Антирейдерской комиссии Минюста идут обыски

Министру юстиции Денису Малюське неизвестны ни причины обысков, ни суть расследования ГБР.

Сотрудники Государственного бюро расследований проводят обыски в Министерстве юстиции. Об этом  сказал министр юстиции Денис Малюська в комментарии Украинской правде.

«Обыски проводят в одном из помещений министерства, расположенном на Левом берегу Киева. Там размещена Антирейдерская комиссия. Сейчас задержанных или подозреваемых среди сотрудников Минюста нет», – говорится в сообщении.

По словам министра, ему неизвестны причины обысков и суть расследования ГБР.

Издание обратилось за комментарием к ГБР, но пресс-служба ведомства пока не смогла сообщить детали.

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Тэги: обыски, министр юстиции, ГБР, комиссия минюста
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