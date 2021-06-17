В Антирейдерской комиссии Минюста идут обыски
Министру юстиции Денису Малюське неизвестны ни причины обысков, ни суть расследования ГБР.
Сотрудники Государственного бюро расследований проводят обыски в Министерстве юстиции. Об этом сказал министр юстиции Денис Малюська в комментарии Украинской правде.
«Обыски проводят в одном из помещений министерства, расположенном на Левом берегу Киева. Там размещена Антирейдерская комиссия. Сейчас задержанных или подозреваемых среди сотрудников Минюста нет», – говорится в сообщении.
По словам министра, ему неизвестны причины обысков и суть расследования ГБР.
Издание обратилось за комментарием к ГБР, но пресс-служба ведомства пока не смогла сообщить детали.
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Сразу после обысков состоится заседание временной следственной комиссии Верховной Рады, на которой обсудят критическую ситуацию в компании.
Следственные действия СБУ и ГБР проводят в помещении ведомства, а также дома у его руководителей.
Это чья-то спланированная акция, направленная на подрыв обороноспособности государства, считают военные.