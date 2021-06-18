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Главная » Украина » Экономика
02:45 18 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Нацбанк объявил об окончании экономического кризиса в Украине

Национальный банк решил свернуть антикризисные меры по поддержке банков в связи с окончанием кризиса в Украине.

«Кризис закончился. Экономика в этом году вырастет, уже растет во втором квартале на фоне низкой базы прошлого года», – сказал заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб на брифинге в четверг, 17 июня..

Глава правления НБУ Кирилл Шевченко в свою очередь сказал, что «банковская система прошла коронакризис на отлично».

«Неконвенционные меры выполнили свою роль в период кризиса, в то же время в нынешних экономических условиях необходимости в их дальнейшем использовании уже нет. Сейчас взвешенное и своевременное сворачивание антикризисных инструментов не окажет негативного влияния на банки и экономику. В свою очередь это будет способствовать повышению способности Национального банка влиять на инфляционные процессы», – отметил Шевченко.

Напомним, что в 2020 году экономика Украины из-за коронакризиса упала на 4,0%.

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Тэги: экономический кризис, Национальный банк Украины, коронавирус
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