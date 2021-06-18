НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
03:48 18 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Российский рэпер Моргенштерн подал в суд на СБУ

Российский рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) подал иск к Службе безопасности Украины из-за запрета въезжать в Украину.

Иск поступил в Окружной админсуд Киева. Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по этому иску.

29 апреля Министерство культуры и информационной политики внесло Моргенштерна в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности – по представлению СБУ.

Концерты были запланированы на 3 июня в Киеве, 4 июня – в Харькове и 6 июня – в Запорожье.

Источник:
Тэги: СБУ, рэпер, запрет на въезд
Код блока:
Loading...

Новости по теме

Российский рэпер признан угрозой нацбезопасности Украины

Российский репер Моргенштерн (Алишер Валеев) внесен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

Высланных из США российских дипломатов не пустят в Украину

Служба безопасности Украины (СБУ) запретила на пять лет въезд в страну российским дипломатам, которых выслали из США.

СБУ запретила въезд в Украину актеру из сериала «Сваты»

СБУ приняла решение о запрете въезда в Украину сроком на три года российскому актеру Федору Добронравову, известному по роли в сериале «Сваты».

blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com