Российский рэпер Моргенштерн подал в суд на СБУ

Российский рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) подал иск к Службе безопасности Украины из-за запрета въезжать в Украину.

Иск поступил в Окружной админсуд Киева. Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по этому иску.

29 апреля Министерство культуры и информационной политики внесло Моргенштерна в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности – по представлению СБУ.

Концерты были запланированы на 3 июня в Киеве, 4 июня – в Харькове и 6 июня – в Запорожье.

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