Ученые сообщили об увеличении «энергетического дисбаланса» Земли
Исследование ученых из NASA и Национальной администрации океанов и атмосферы показывает, что Земля задерживает почти вдвое больше тепла, чем в 2005 году.
Ученые сообщили в новом исследовании, что «энергетический дисбаланс Земли почти удвоился» с 2005 по 2019 год. Рост было описано как «тревожный».
«Энергетический дисбаланс» означает разницу между тем, сколько «излучающей энергии» Солнца поглощается атмосферой Земли и поверхностью по сравнению с тем, сколько «теплового инфракрасного излучения» возвращается обратно в космос.
«Положительный энергетический дисбаланс означает, что система Земли получает энергию, заставляя планету нагреваться», – говорится в заявлении NASA в этом исследования.
При сравнении спутниковых датчиков ученые определили, что существует энергетический дисбаланс между тем, сколько энергии поступает и выходит из системы Земли.
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