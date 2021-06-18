Ученые сообщили об увеличении «энергетического дисбаланса» Земли

Исследование ученых из NASA и Национальной администрации океанов и атмосферы показывает, что Земля задерживает почти вдвое больше тепла, чем в 2005 году.

Ученые сообщили в новом исследовании, что «энергетический дисбаланс Земли почти удвоился» с 2005 по 2019 год. Рост было описано как «тревожный».

«Энергетический дисбаланс» означает разницу между тем, сколько «излучающей энергии» Солнца поглощается атмосферой Земли и поверхностью по сравнению с тем, сколько «теплового инфракрасного излучения» возвращается обратно в космос.

«Положительный энергетический дисбаланс означает, что система Земли получает энергию, заставляя планету нагреваться», – говорится в заявлении NASA в этом исследования.

При сравнении спутниковых датчиков ученые определили, что существует энергетический дисбаланс между тем, сколько энергии поступает и выходит из системы Земли.

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