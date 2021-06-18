Украина приблизилась к режиму «без бумажных справок»

В августе государственные органы Украины должны перейти на цифровой режим работы и полностью отказаться от использования бумажных документов.

Верховная Рада приняла за основу проект закона Об особенностях предоставления электронных публичных услуг, который должен приблизить Украину к тому моменту, когда большинство бумажных справок станут ненужными. Данный документ в четверг, 17 июня, поддержали 247 народных депутатов.

По мнению инициаторов законопроекта, он освободить граждан от необходимости подавать документы или информацию, которая уже есть в национальных электронных информационных ресурсах. В свою очередь, представитель услуг сможет получать ее самостоятельно.

Кроме того, документ вводит понятие «электронная публичная услуга» и правила предоставления таких услуг.

«По одному заявлению можно будет получить несколько е-услуг, которые будут оказываться автоматически», – говорится в документе.

Тэги: Верховная Рада, документы, законопроект