Украина приблизилась к режиму «без бумажных справок»
В августе государственные органы Украины должны перейти на цифровой режим работы и полностью отказаться от использования бумажных документов.
Верховная Рада приняла за основу проект закона Об особенностях предоставления электронных публичных услуг, который должен приблизить Украину к тому моменту, когда большинство бумажных справок станут ненужными. Данный документ в четверг, 17 июня, поддержали 247 народных депутатов.
По мнению инициаторов законопроекта, он освободить граждан от необходимости подавать документы или информацию, которая уже есть в национальных электронных информационных ресурсах. В свою очередь, представитель услуг сможет получать ее самостоятельно.
Кроме того, документ вводит понятие «электронная публичная услуга» и правила предоставления таких услуг.
«По одному заявлению можно будет получить несколько е-услуг, которые будут оказываться автоматически», – говорится в документе.
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